🎥 Pro League : le Beerschot plonge Genk dans le doute

Vainqueur à la Luminus Arenas ce dimanche, le Beerschot a contrarié les plans du KRC Genk. Le club limbourgeois est dans une mauvaise dynamique en D1A.

La série est mauvaise pour le Racing. Ce dimanche, Genk s'est incliné sur sa pelouse contre le Beerschot, dans le cadre de la 27ème journée de Pro League. C'est la troisième défaite consécutive du club limbourgeois en championnat. À l'inverse, les Mannekes ont renoué avec la victoire après avoir connu deux revers de suite.

Si la première période s'est achéve sur un score nul et vierge (0-0), le tableau d'affichage a évolué au retour des vestiaires. C'est Jan Van Den Bergh qui a ouvert le score en faveur du Beerschot, peu après l'heure de jeu (65ème). Puis, Raphael Holzhauser a confirmé la victoire des Kielse Ratten, en transformant un penalty dans le money-time (82ème). Le but de Genk, signé Patrik Hrošovský, dans le temps additionnel n'a pas pu changer l'issue du match. Score final : 1-2 pour le Beerschot.

🖐️ | Le @kbeerschotva hérite d'un penalty pour cette faute de main de Daniel Muñoz ! 👀#GNKBEE pic.twitter.com/fcWPi1HcU2 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 21, 2021

Au classement, le club d'Anvers occupe la sixième place, à deux points d'Anderlecht, battu par Coutrai, plus tôt dans la journée. De son côté, Genk reste troisième, à égalité avec Ostende. Alors que le club limbourgeois semblait en bonne voie pour se qualifier pour les playoffs 1, il pourrait en être autrement. La formation bleue et blanche sera attentive au résultat de la rencontre prévue demain entre OHL et l'Antwerp (coup d'envoi à 20h45).