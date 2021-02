Aaron Leya Iseka s'éclate à Metz : "Je me sens bien"

Prêté à Metz jusqu'à la fin de la saison, Aaron Leya Iseka a retrouvé son football chez les Grenats. Interrogé par SO FOOT, l'attaquant belge a évoqué sa saison en Lorraine.

Le Grenat lui va si bien. Depuis son arrivée à Metz en octobre dernier, Aaron Leya Iseka a le sourire. Dans un entretien accordé à SO FOOT hier, l'ancien attaquant d'Anderlecht a évoqué sa situation en Lorraine. À 23 ans, le joueur formé à Neerpede semble s'épanouir sous les ordres de Frédéric Antonetti.

Mais malgré sa bonne dynamique actuelle, le natif de Bruxelles ne prend rien pour acquis. "La saison est loin d’être terminée, et j’évite de faire des bilans de moi-même. Mais c’est clair que je me sens bien ici. J’ai tout de suite vu que j'étais tombé dans un club qui allait me faire avancer et c’est ce qui se passe aujourd’hui."

Pour rappel, Aaron Leya Iseka est actuellement prêté à Metz par Toulouse jusqu'en juin prochain. En 746 minutes de jeu jouées toutes compétitions confondues, le frère de Michy Batshuayi a inscrit 5 buts cette saison. Des performances qui pourraient convaincre le FC Metz de lever son option d'achat ?