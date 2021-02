"Ce n'est pas encore le Massimo Bruno d'avant sa blessure, mais il n'en est plus très loin"

Le milieu offensif du Sporting de Charleroi n'est pas encore redevenu titulaire, mais Karim Belhocine insiste: il est sur la bonne voie, celle qui doit le ramener à son meilleur niveau.

De retour à la compétition depuis fin novembre, Massimo Bruno a dû se contenter de deux titularisations et de montées au jeu jusqu'ici. Parce que Karim Belhocine sait que ça prend du temps de se remettre d'une blessure aussi grave que celle connue par le Bossutois l'an dernier: "On dit toujours qu'il faut autant de temps pour revenir à son meilleur niveau que de rééducation", estime-t-il.

"Un but commun: qu'il revienne à son meilleur niveau"

Mais Massimo Bruno reste un élément très important de l'effectif carolo, comme il l'a prouvé en égalisant samedi à Waasland-Beveren. "C'était un joueur très important pour nous avant sa blessure et, si ce n'est pas encore ce Massimo-là aujourd'hui, il en est tout proche. Marquer est d'ailleurs un accélérateur de performance et je suis très content pour lui."

Karim Belhocine insiste d'ailleurs: Massimo Bruno sait que son heure viendra. "C'est un garçon que je connais très bien, il me mettait déjà la misère quand j'étais joueur", sourit le coach du Sporting. "Nous avons des discussions très franches et il est lucide: il sait où il en est et où il veut aller. Son objectif est de revenir au top niveau et c'est aussi le mien. Il est sur le bon chemin et il l'a montré à Waasland-Beveren..."