Gianni Bruno, bourreau du Standard : "Nous avons effectué une super performance"

Le Liégeois a été l'homme du match lors de la rencontre entre Zulte Waregem et le Standard de Liège (3-2). Il a planté un doublé en seconde période permettant ainsi aux siens de s'imposer face à son équipe de coeur.

Le Standard de Liège avait pourtant bien débuté avec un beau but signé Klauss. Mais Zulte égalisera quatre minutes plus tard via un coup franc direct de Dompé. En seconde période, les Rouches prendront à nouveau les commandes de la rencontre mais Gianni Bruno plantera un doublé quelques minutes après et permettra aux siens de s'imposer 3-2.

"Nos efforts ont été récompensés"

"C'était la première fois que je marquais contre le Standard mais le plus important, c'était la victoire et l'état d'esprit affiché par Zulte Waregem. Nous étions menés deux fois au score et nous n'avons jamais lâché. Cela prouve le bon travail du coach et du staff. Nous avons pressé et empêché notre adversaire de jouer son jeu. Nous avons marqué à des moments où le Standard pensait dominer le match et cela a coupé leur élan. Le 2-2 et le 3-2 ont fait très mal aux Rouches. Nous voulions la victoire et nous avons effectué une super performance. Nos efforts ont été récompensés", a confié le Liégeois à l'issue de la rencontre.

Avec ce succès, Zulte s'invite dans la course au top 4. "Le championnat est particulier cette saison. On gagne deux matchs et on se retrouve septième, on perd deux rencontres et on est proche des dernières places. Il faut faire attention mais le plus important actuellement, c'est le fait d'avoir appris de nos erreurs passées. Nous n'arrivions pas à intégrer ce top 8 et aujourd'hui nous sommes parvenus à prendre trois points capitaux. Le plus dur dorénavant sera de rester au sein de ces huit premières places", a expliqué l'ancien joueur de Lille qui n'arrête pas de planter les roses ces dernières semaines.

"Si je marque autant, c'est grâce à l'équipe"

Avec ce doublé, Bruno se hisse sur le podium des meilleurs buteurs de D1A avec 16 goals au compteur derrière Henry (19) et Onuachu (23). Tout lui réussit pour le moment. "J'ai galéré durant ma carrière et j'ai connu des moments compliqués mais je n'ai jamais rien lâché et j'ai toujours tenu bon. C'est la première fois que cela m'arrive d'empiler autant de buts et j'essaie d'en profiter un maximum. Il faut également souligner le travail collectif : si je marque autant, c'est grâce à l'équipe", a conclu Gianni Bruno.