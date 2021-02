Lucumi devrait jouer contre Charleroi après une erreur dans le compte des cartons jaunes

Sur le site de la Pro League, Jhon Lucumi a eu cinq cartons jaunes à son actif depuis le 7 février, mais il a tout de même joué à Genk lors des deux derniers matches. Une erreur s'est glissée dans l'enregistrement de cette carte.

Lucumi a pris son cinquième jaune contre le Sporting Anderlecht, mais s'est ensuite retrouvé sur le terrain contre Ostende et le Beerschot. Ce carton jaune est bel et bien tombé, mais n'a pas été enregistré et noté sur la feuille du match suivant, a découvert Het Nieuwsblad.

Il en a cinq sur le site Web de la Pro League, mais pas avec l'Union belge, car cette carte n'était pas enregistrée.

Les règlements fédéraux ne prévoient pas non plus d'ajouter une carte après coup. Cela signifie que le défenseur colombien devrait bien être présent vendredi face à Charleroi.