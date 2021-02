Pas assez décisif, Jérémy Doku poursuit son apprentissage : "S'il était déjà un produit fini, il serait dans un top club européen"

L'ailier est devenu le transfert sortant le plus cher de l'histoire de la Jupiler Pro League en rejoignant le Stade Rennais en provenance d'Anderlecht contre un chèque de 26 millions d'euros cet été.

Jérémy Doku s'est rapidement imposé au sein de Rennes. Au total, il est apparu à 26 reprises toutes compétitions confondues dont 20 fois en tant que titulaire. Souvent remuant, l'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht n'a pour autant pas été encore assez décisif puisqu'il n'a délivré que trois passes décisives et n'a pas encore marqué le moindre but. Le Belge est donc de plus en plus critiqué par les supporters et certains observateurs.

Mais le Diable Rouge peut compter sur le soutien de son coach. "Sur la marge de progression, il faut avoir de la patience avec un joueur de 18 ans qui est explosif, qui dribble. S'il était déjà un produit fini, en terme de passes et de gestes, il serait déjà dans un top club européen. Il a cette marge de progression. On a confiance en lui. Il ne faut pas qu'il doute et il faut se réfugier dans le travail", a confié Julien Stéphan en conférence de presse.

"Jérémy est déstabilisant, percutant, il élimine beaucoup. Il est de plus en plus surveillé, on observe des prises à deux ou trois sur lui. Donc ça doit nous amener à des aménagements s'ils sont deux sur lui on doit avoir des solutions ailleurs. Il n'a que 18 ans et il a encore une marge de progression importante dans la dernière passe et le dernier geste. Je n'aime pas le jeu des comparaisons mais ça me rappelle le cas de Sadio Mané à Metz qui avait mis deux buts. Il n'a que 18 ans, on aimerait qu'il soit ultra décisif maintenant. S'il l'était aujourd'hui il ne serait pas à Rennes. C'est un joueur au gros potentiel. Il est travailleur et demandeur. Il a une marge de progression, on le voit tous travailler pour s'améliorer", a souligné le coach du Stade Rennais.