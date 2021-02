Samy Mmaee : "C'est le meilleur moment de ma carrière"

Le joueur lancé pro au Standard avait rejoint Ferencváros cet hiver.

Samy Mmaee a rejoint le club phare de Hongrie, qui joue les premiers rôles chaque saison. Le club de la capitale a notamment retrouvé la phase de groupes de la Ligue des Champions cette saison, après des années d'absence.

Côté championnat, le défenseur a pû goûter à ses premières minutes de jeu face à Honved (où évoluait un autre Belge, Amin Mezghrani), avec une victoire 1-0 à la clé, qui conforte un peu plus la place de leader de Ferencváros au classement.

Hors terrains, l'ancien joueur du Standard a eu l'occasion de se présenter à ses nouveaux supporters, avec une interview réalisée par son nouvel équipier Aïssa Laïdouni. Mmaee s'est ainsi prêté au jeu des questions-réponses : "Jusqu'ici, ma première sélection avec le Maroc est le meilleur moment de ma carrière. J'en suis très fier mais j'espère encore connaitre d'autres beaux moments durant ma carrière", confiait le défenseur sur la chaine de son nouveau club. "Ziyech et Hakimi sont de très bons joueurs. Ce n'est pas un hasard s'ils jouent dans les meilleurs clubs. Ils ont énormément de qualités. Mais dans l'ensemble, le Maroc est une nation de football avec du talent et du potentiel."

Avant d'opter pour le Maroc, le natif de Halle a porté les couleurs des Diablotins : "Je me rappelle d'une partie avec les U21 Belges face à la Hongrie. C'était un match très difficile, face à une équipe très agressive et physique."

Samy Mmaee a également évoqué la fratrie : "Mon grand frère a 26 ans et il est joueur professionnel au Luxembourg. J'ai également deux jeunes frères, Ryan qui évolue à Chypre et le dernier a 16 ans et il joue au Standard."