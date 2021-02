La Pro League lance le "Man of the Match" : élisez votre homme du match après chaque rencontre !

Dès la 28e journée de D1A, la Pro League vous permettra d'élire l'homme du match lors de chaque rencontre.

La Pro League met en place, à partir de ce week-end, un nouveau système de "Man of the Match" : les supporters pourront voter sur le site de la Jupiler Pro League pour élire le Man of the match, a révélé la Pro League ce jeudi. "A partir du 26 février, chaque fan de la Jupiler Pro League pourra voter pour son homme du match sur le site web de la Jupiler Pro League et bientôt dans l'app Jupiler. Quinze minutes avant la fin du match, les 5 nominés seront annoncés sur les médias sociaux de la Pro League & de Eleven Sports. Cette présélection est basée sur le match rating du fournisseur officiel de données de la Pro League : Stats Perform", explique-t-on sur le site officiel de la Pro League.

"Grâce à ce concept de Man of the match, les supporters sont impliqués dans les diffusions en direct, car ils déterminent qui sera interviewé après le match en tant que joueur le plus décisif. De tels concepts contribuent indéniablement à renforcer l'expérience des supporters", déclare Massimo D'Amario, Head of Business Development Eleven.