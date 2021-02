Lior Refaelov : "Ce fut une belle expérience"

Ritchie De Laet et Lior Refaelov se sont avoués vaincus face à un adversaire plus fort et plus malin.

Pour Ritchie De Laet, l'Antwerp n'a simplement pas été assez bon sur l'ensemble des deux rencontres : "On s'est tiré une balle dans le pied à chaque fois. Nous devons encore apprendre à gérer ce genre de rencontre", confiait le défenseur à Sporza. "Mais une fois digéré, nous prendrons conscience plus tard de ce que nous sommes parvenus à réaliser et pourrons être fiers de la voie que nous avons empruntée." Pour Lior Refaelov, les erreurs se sont payées cash. L'ancien Brugeois avait redonné de l'espoir aux siens en marquant le 1-1. Pourtant, il a réalisé que la différence se faisait de manière plus efficace dans l'autre camp : "Chaque erreur était immédiatement sanctionnée. Nous avons fait trop d'erreurs pour espérer nous qualifier. Même en JPL, on ne peut pas s'en sortir si on joue de tels ballons dans notre propre surface de réparation. Mais nous ne devons pas nous pointer du doigt maintenant, mais rester unis car au final, ce fut une belle expérience. Nous n'avons tout simplement pas atteint le niveau nécessaire."