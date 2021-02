Lucescu: "Même avec le Covid, Bruges reste un solide adversaire"

Le Dynamo Kiev a bien l'intention de renverser les Brugeois, mais le coach du club ukrainien insiste: ce sera une tâche compliquée.

Le Dynamo Kiev n'aura mené que quelques minutes à l'aller et arrive donc à Bruges avec un léger désavantage au marquoir. Et pour Mircea Lucescu une éventuelle qualification passera par une meilleure prestation qu'à l'aller. "On a travaillé sur un certain nombre de points", confirme-t-il.

"Mais seul, ça ne suffira pas. Tactiquement, nous étions trop courts et il faudra faire mieux jeudi soir", insiste le coach roumain du Dynamo. Avec pas mal d'absents dans le camp d'en face. "On a connu ça à Turin et à Barcelone", remarque Mircea Lucescu. "Mais nous affronterons une équipe solide", conclut-il.