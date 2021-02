Francky Dury aborde un nouveau derby sans public : "J'espère que ce sera la dernière fois"

Zulte Waregem a pris sept points lors des trois derniers matchs, une bonne série qui donne la confiance nécessaire avant le derby contre Courtrai.

La bonne série de Zulte Waregem permet au club de respirer et de regarder devant plutôt que derrière au classement. Le début de saison difficile laissait penser que Francky Dury et ses hommes joueraient le maintien.

Mais aujourd'hui, Zulte est 7e et est mathématiquement encore capable d'accrocher les PO1 : "Dire que nous sommes sur un nuage est peut-être un peu exagéré, mais nous progressons et l'ambiance est bonne", a déclaré Francky Dury en conférence de presse. "Ce n'est pas par hasard si nous sommes parvenus à remonter par deux fois face au Standard."

"Je remarque surtout qu'il y a un bon feeling dans l'équipe, basé sur l'esprit de groupe et la qualité à l'entraînement. Ce sera à nouveau un derby spécial sans public, mais cela ne rendra pas le match moins important. J'espère que ce sera la dernière fois que nous devrons jouer un derby comme cela, sans public", poursuivait le coach de Zulte Waregem.

Zulte n'a plus battu Courtrai depuis huit confrontations. Ce derby sera-t-il enfin le bon ? "Ce n'est pas un secret, gagner un derby fait un bien fou et rebooste le moral. Ne pas l'avoir gagné depuis huit confrontations, fait mal. Au cours des dernières semaines, nous avons réussi à instaurer la confiance nécessaire dans l'équipe et nous espérons pouvoir poursuivre samedi."