Olivier Renard : "On a essayé de trouver les meilleures solutions pour le garder"

Thierry Henry et le CF Montréal, c'est fini. Le Français quitte le Canada après une saison, pour se rapprocher des siens.

Peu après l'annonce de l'arrivée de Laurent Ciman dans le staff de Montréal, Thierry Henry a décidé de quitter son poste. Sans aucun lien bien sûr car le Français a évoqué des raisons familiales.

Toutefois, France Football indiquait que l’ancien buteur d’Arsenal et de Barcelone était également lassé des conditions de travail assez dures, ainsi que des contraintes de la MLS et des mesures sanitaires liées au Covid-19.

Le président du club s'est également exprimé sur le départ de Thierry Henry : "Le timing n'est pas parfait, mais il n’y a pas d’échéancier quand il s’agit d’une décision personnelle", confiait Kevin Gilmore au Journal du Québec.

"C’est une surprise car nous avions un plan sur le long terme. Je crois que peu de gens peuvent comprendre à quel point la dernière saison a été difficile pour les équipes canadiennes, qui ont passé beaucoup de temps entre valises et et hôtels. Nous n'aurions jamais imaginé traverser une pandémie d’une telle importance, qui chamboulerait nos vies, alors je ne suis pas choqué par sa décision."

Olivier Renard a confirmé pour sa part qu’il ne s’agit pas d’une décision prise du jour au lendemain. En effet, le directeur technique du club évoque la demande de Thierry Henry : "Je l’ai laissé réfléchir et il m’a contacté le 18. J’ai senti que la situation était plus négative que positive, alors on a tenté avec son agent de voir ce que le club pouvait faire", confiait le Belge.

"On a essayé de trouver les meilleures solutions pour le garder, mais il a plusieurs enfants en bas âge et il savait qu’on allait encore beaucoup voyager. Par respect, j’ai commencé à faire une liste, mais je n’ai contacté personne", ponctue l'ancien portier qui doit désormais trouver un successeur rapidement.