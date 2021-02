La déception de Simon Mignolet: "Nous aurions pu réaliser quelque chose de grand"

Simon Mignolet ne refuse jamais de s'exprimer devant les médias, même si la déception est au rendez-vous.

Simon Mignolet ne pouvait pas cacher sa déception en conférence de presse, quelques minutes après la défaite de Bruges à domicile contre Kiev. "C'était le scénario attendu", a déclaré le gardien du Club. "Nous avons pourtant eu des occasions mais tant que ça reste 0-0, tu sais que tout peut arriver".

Et ce qui est arrivé, c'est un but du Dynamo en fin de rencontre: "Ils étaient plus frais. Lors des 20 dernières minutes, ils ont joué à tout ou rien, et cela a suffit pour marquer un but, c'était le jackpot. Après cela, c'est devenu difficile pour nous car nous n'avons plus eu d'occasions. C'est frustrant et dommage".

Tout le monde a tout donné... mais ce n'était pas suffisant

Ce qui est frustrant, c'est que le beau parcours de Bruges s'est arrêté: "Je suis persuadé que si nous nous étions qualifiés, nous aurions pu réaliser quelque chose de grand en Europa League. Si nous avions été au complet, nous n'aurions pas perdu aujourd'hui, même si on ne saura jamais ce qu'il se serait passé sans le Coronavirus. Tout le monde a tout donné mais ce n'était pas suffisant".