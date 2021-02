Hugo Siquet a hâte de disputer son premier Clasico chez les pros : "Ce sera un peu la guerre"

Le jeune Rouche est l'une des révélations de cette saison. Il est d'ailleurs devenu titulaire au poste de back droit depuis l'arrivée de Mbaye Leye sur le banc liégeois et ne cesse d'impressionner.

Ce dimanche après-midi, choc au programme avec la rencontre Standard-Anderlecht. Le premier Clasico que va disputer Hugo Siquet. "C'est toujours un match particulier même quand je le disputais chez les jeunes. Ce sera mon premier Clasico chez les pros. Un match important pour les supporters dans lequel on se donne à fond et où on donne nos vies. Je suis impatient car c'est le genre de match que l'on veut disputer quand on est Standardman. Ce sera un peu la guerre dans le jeu et dans la tête. L'occasion de montrer mon caractère et mon envie, ce que je fais d'habitude, mais cela ressort plus dans un choc tel que celui de dimanche. Une atmosphère où on peut démontrer que nous sommes de vrais Rouches qui mouillent le maillot", a confié le back droit en conférence de presse.

"Jouer notre jeu"

Une défaite face au rival bruxellois mettrait le club liégeois dans une situation délicate. "Tout se passe très vite dans ce championnat au niveau du classement donc il ne faut pas se mettre trop de pression mais il faut disputer cette rencontre comme si c'était une finale. Il faut jouer notre jeu, et ce, de façon libérée afin de donner le meilleur de nous-mêmes", a souligné le défenseur liégeois.

Le joueur formé chez les Rouches n'a pas livré sa meilleure copie dimanche dernier à Zulte Waregem. "Mon plus mauvais match sans doute. Il faut passer par là et je pense que cette défaite va me faire grandir. C'est loin d'être agréable mais ce genre de rencontre est nécessaire pour que je puisse m'améliorer. J'aurais dû jouer un peu plus simple et gérer mieux mes efforts dans les moments forts et faibles. Je vais essayer de ne plus reproduire ces erreurs", a conclu le joueur du matricule 16.