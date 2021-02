Une victoire qui a sauvé la peau de John van den Brom? "Je n'ai pas ressenti tant de pression"

Confirmé à son poste en début de semaine, le Néerlandais n'avait pas le droit à l'erreur, vendredi soir, à Charleroi. Même s'il ne semble pas penser que la victoire contre les Zèbres a sauvé sa tête.

Le but de Kristian Thorstvedt à dix minutes du terme ne pouvait pas mieux tomber pour le Racing Genk, qui avait besoin d'une victoire pour mettre fin à une série de trois défaites consécutives. Et pour sauver la peau de son entraîneur, qu'on disait menacé? "Les joueurs n'ont pas à jouer pour moi et ce match ne me concernait pas uniquement moi", tempère John van den Brom.

"Content et soulagé"

Même si le Néerlandais ne le cache pas: cette victoire tombe fait un bien fou. "Bien sûr que je suis content et soulagé, mais pas seulement pour moi. "Surtout pour l'équipe, pour mon staff, pour la direction. Après le match, c'était la fête dans le vestiaire. C'est le plus important et ça fait du bien. Parce que c'est aussi du positif qui nous servira pour la semaine prochaine. On en avait besoin."

Et si on disait John van den Brom en danger avant la rencontre, le T1 genkois ne l'a pas ressenti comme ça. "Je n'ai jamais eu l'impression que le club me mettait énormément de pression sur les épaules. Je me mets évidemment la pression et je la partage à l'équipe", insiste-t-il.

"Une équipe qui voulait se battre"

Une pression assumée par les Limbourgeois sur la pelouse. "J'ai vu une équipe qui voulait se battre. L'égalisation nous a fait mal, évidemment, mais dans les 20 dernières minutes, on a su pousser pour aller chercher la victoire", se réjouit John van den Brom, qui le sait, les trois points conquis vendredi soir, vont compter dans la course au top 4.