HVH déçu de l'élimination : "Bruges méritait la qualification"

Sorti par Kiev en Europa League, Bruges devait affronter La Gantoise aujourd'hui.

"Ces dernières semaines, Bruges n'a perdu que jeudi et ils ont par ailleurs beaucoup impressionné en championnat", avait déclaré Hein Vanhaezebrouck en conférence de presse, avant le match contre le Club finalement reporté à une date ultérieure.

"Et c'est dommage qu'ils n'aient pas réussi à se qualifier contre Kiev, car sur les deux rencontres, ils méritaient la qualification. Ils ont aussi eu un peu de malchance avec le Coronavirus, mais cela reste une équipe très forte."

© photonews

"Beaucoup disent que c'est malheureux pour le football belge, mais l'année européenne des clubs belges a déjà été quelque peu infructueuse. Pas la peine d'insister donc, et cette élimination est surtout une déception pour Bruges."

Aller loin

Avec cette équipe, ils auraient pu aller beaucoup plus loin, j'en suis convaincu. Mais les circonstances en ont décidé autrement : "En JPL, ils sont loin devant. Mais qui sait, nous aurions peut-être eu une formation belge qui serait allée loin en coupe d'Europe. Bruges aurait pu atteindre la demi-finale, ou plus, qui sait, cela aurait pu être possible. Je pense que Bruges y a pensé aussi, c'est dommage pour eux."