Zulte Waregem peut rêver de PO1 : "Notre sort est entre nos mains"

Tout comme d'autres formations, Zulte Waregem a également connu un début de saison difficile avant de remonter en flèche.

Face à Courtrai, les hommes de Franky Dury se sont enfin adjugé un derby qu'ils n'avait plus remporté depuis bien longtemps.

Suite à sa victoire (1-2), Zulte Waregem possède désormais une réelle chance d'atteindre le PO1, au grand plaisir de Laurens De Bock satisfait de la performance de toute l'équipe : "Les supporters nous avaient déjà motivé la semaine dernière, et ils étaient également présents le long de la route avant le match face à Courtrai", a déclaré le Belge à Sporza. "Cela nous a donné beaucoup de courage pour ce derby, c'est le type de match où il faut du courage et nous l'avons démontré."

De Bock a clairement estimé qu'il s'agissait d'une victoire méritée : "Nous avons eu le contrôle du jeu pendant tout le match. Nous étions pourtant menés au score mais avons réagi rapidement et avons pu traduire notre supériorité avec un but en deuxième mi-temps. C'est formidable, pour nous et pour les supporters."

Le top quatre est donc en vue : "Bien sûr, nous aimerions jouer le PO1 mais nous devons aussi être réalistes. Toutefois, c'est possible. Notre sort est entre nos mains", conclut De Bock.