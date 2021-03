Les buteurs africains à la fête ce week-end en Pro League

Ils sont nombreux, les buteurs africains à fouler les pelouses de la Pro League belge chaque weekend ou presque. A l'occasion de la 28ème journée, ils ont encore réussi à faire parler d'eux. Sur les 7 rencontres disputées, 9 joueurs africains ont fait parler la poudre dans 6 rencontres.

Charleroi 1 Genk 2 : Le Nigérian Paul Onuachu, sur penalty, a mis sur de bons rails Genk en inscrivant son 24ème but de la saison. Il trône en tête du classement des buteurs. Malgré l’égalisation de Charleroi à la 52e, Genk a fini par prendre l’avantage en fin de partie.

Cercle de Bruges 2 Waasland Beveren 0 : En lutte pour la relégation, le Cercle de Bruges a obtenu un résultat important samedi dernier face à la lanterne rouge 2 buts à 0. Le second but synonyme du break a été l’œuvre de l’international togolais Kevin Denkey, qui réalise ainsi son deuxième but en championnat.

Ostende 2 Malines 0 : Ostende a confirmé sa bonne forme ce weekend. Dès la 17ème minute sur penalty, Makthar Gueye, montre la voie à ses coéquipiers. Le jeune attaquant sénégalais marque au passage son 10ème but de la saison, avant que Capon ne porte le score à 2-0 pour Ostende.

Standard 1 Anderlecht 3 : Dans le Clasico, les joueurs africains ont aussi répondu présent. Mené 2 goals à 0, grâce au but réducteur du milieu de terrain marocain de 24 ans Selim Amallah (5 buts cette saison) à la 83ème, le Standard de Liège a complètement relancé le match grâce à la réduction du score du milieu de terrain marocain de 24 ans Selim Amallah. Mais le jeune ghanéen Mohamed Dauda va définitivement mettre fin aux débats à la 94e min pour la victoire du Sporting d’Anderlecht à Sclessin.

© photonews

Beerschot 2 Mouscron 2 : Un des matches fous de ce weekend avec trois buteurs africains. Les Camerounais Jean Onana (1 but cette saison) et Serge Tabekou (3 buts cette saison) de Mouscron pensaient avoir fait le nécessaire avec leurs buts respectifs à la 26ème et 71ème minute. Mais le Beerschot, ne s’avouant pas vaincu, lance une révolte, dirigée par le colosse nigérian Blessing Eleke auteur de son premier goal de la saison à la 86ème avant l’égalisation tardive de Radic.

Saint Trond 0 Eupen 2 : Belle opération d’Eupen en déplacement. Le milieu de terrain sénégalais Amara Baby y a également contribué en ouvrant le score à la 41ème minute, son premier but de la saison. Son club s’impose au final 2-0.