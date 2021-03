Peter Maes ne se voile pas la face: "Il ne faut pas discuter de la carte rouge"

Peter Maes et STVV restent sur un bilan de 1 point sur 12. Mais le coach ne revendique pas grand chose

Peter Maes pouvait être déçu. Non seulement les Limbourgeois se sont inclinés, mais en plus ils n'ont pas livré leur meilleur prestation de la saison. De plus, les évènements de match n'ont pas vraiment été en leur faveur, même si tous étaient justifiés.

"Nous avons joué une mauvaise première période", a déclaré l'entraîneur des Canaris en conférence de presse. "Nous n'avions pas assez la balle et nous n'avons rien créé. Cependant, nous avons eu la meilleure occasion. Sur un corner que nous donnons, nous encaissons et c'était un coup sur la tête".

Après la pause, tout s'est emballé: "Nous voulions jouer mieux au football. Le tournant du match, c'est le but annulé sur hors-jeu, je pense que c'est juste du gros orteil. La carte rouge était correct, il ne faut pas discuter à propos de cela. A 10, nous avons encore été dangereux puis le deuxième but est tombé. C'est game over".