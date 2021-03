Knowledge Musona heureux à Eupen : "Quand vous êtes là où on veut de vous ..."

De retour après de longues semaines d'absence, Knowledge Musona a immédiatement été déterminant pour Eupen.

Knowledge Musona avait le sourire en conférence de presse ce mardi à la veille du match de Croky Cup face à La Gantoise. On peut le comprendre : le Zimbabwéen n'avait plus joué depuis le 6 janvier et a enfin pu faire son retour dans l'équipe. "C'était vraiment un super sentiment d'être de retour après presque deux mois hors de l'équipe", affirme Musona, dont la blessure n'était pourtant pas supposée le tenir si longtemps éloigné des terrains.

"Je me suis blessé à la cheville, au même endroit qu'à l'époque, et le docteur disait que c'était une blessure délicate car située aux ligaments. Il fallait bien prendre le temps de me soigner", explique-t-il. "Puis il fallait le temps pour que je puisse retrouver mes sensations. Je ne m'attendais pas à ce que ça dure si longtemps mais j'avais des douleurs à plusieurs endroits, c'était difficile. Ma sortie ce week-end ? Non, ce n'est pas lié à ça mais à un coup direct".

© photonews

Son avenir à Eupen

Dès son retour, Musona a été important pour le jeu de l'AS Eupen. "Quand tu n'as pas joué pendant longtemps, tu aimes toucher le ballon et t'exprimer, ce match à Saint-Trond était idéal pour ça", se réjouit le Panda. "C'est un retour plutôt positif, je pense avoir fait un bon match".

Reste désormais à savoir si le séjour de Knowledge Musona à Eupen pourrait se prolonger au-delà de son prêt cette saison. "Quand vous êtes heureux quelque part, vous donnez tout ce que vous avez pour rendre ce qu'on vous y offre. Je me sens vraiment bien ici, c'est mieux d'être ici que quelque part où tu n'es pas le bienvenu", déclare l'attaquant, se référant clairement au RSC Anderlecht où son séjour n'a pas été une réussite. "Eupen est ma maison, j'y ai l'opportunité de jouer beaucoup et je suis heureux ici".