Hein Vanhaezebrouck déçu après l'élimination : "Nous devons digérer cette défaite mais il faut rester dans le coup en championnat"

Ce mercredi soir, La Gantoise s'est faite sortir par Eupen (1-0) de la Coupe de Belgique.

Mal en point en championnat par rapport aux objectifs initiaux, La Gantoise misait beaucoup sur la Coupe de Belgique. "Nous sommes vraiment déçus car nous voulions gagner. La première période était bonne mais la finition n'était pas au rendez-vous. Nous devions mener au score après la pause. J'ai d'ailleurs averti mon équipe à la mi-temps, il fallait rester vif et ne pas laisser échapper le match", a confié Hein Vanhaezebrouck à l'issue de la rencontre.

© photonews

Eupen ouvrira le score sur une belle frappe de Héris en début de seconde période. "Nous avons perdu le contrôle du milieu, et ils ont gardé le ballon et créé plus de danger. Nous avons ainsi laissé jouer Eupen et ils ont marqué un superbe but. Il fallait d'ailleurs un peu de réussite pour ce goal, ce qu'il nous manquait. Nous avons aussi touché la barre transversale. Nous étions l'équipe la plus dangereuse mais l'efficacité n'était pas là. Nous avons oublié de marquer et Eupen en a profité. La déception est grande, nous devons digérer cette défaite mais il faut rester dans le coup en championnat", a souligné le coach des Buffalos.

Eupen la nouvelle bête noire de La Gantoise ? Un 4 sur 6 en championnat et une victoire en Coupe de Belgique. "Une équipe qui ne nous réussit pas ? Oui, c'est vrai que c'est le cas cette saison. Mais chez nous, deux buts avaient été injustement annulés car la VAR était en vacances. Toutefois, notre première période aujourd'hui était très bonne", a conclu le T1 gantois.