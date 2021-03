Afrique : Mauvaise nouvelle pour le Burkina Faso d'Hervé Koffi

A quelques semaines des dernières journées des éliminatoires de la CAN 2022, le ciel tombe sur la tête du Burkina Faso. La CAF (Confédération Africaine de Football) suspend le principal stade du "pays des hommes intègres".

Motif de cette suspension, le stade du 4 Août ne répond plus aux normes exigées. Il n’est plus apte à accueillir des compétitions interclubs de la CAF, les éliminatoires de la CAN et celles de la coupe du monde.

© photonews

Hervé Koffi de Mouscron, Issa Kaboré de Malines, Dylan Ouedraogo de OH Louvain et leurs coéquipiers vont devoir finir les qualifications de la CAN 2022 hors de leur base. Les Etalons du Burkina Faso premiers du groupe B avec huit points se rendent d’abord en Ouganda le 24 Mars. Cinq jours après, le 29 Mars, ils recoivent le Soudan du Sud au Maroc, leur nouvelle terre d’accueil.

Une publication partagée par FasoSports (@fasosports18)