Aster Vranckx sur le banc : "Si on avait su, il allait directement à Wolfsbourg"

Depuis l'hiver dernier et son transfert à Wolfsbourg, Aster Vranckx a perdu sa place dans le 11 de Malines. Un coup dur pour celui qu'on voyait comme l'une des révélations du championnat.

Y a-t-il un lien de cause à effet ? Toujours est-il qu'Aster Vranckx (18 ans) a perdu sa place dans l'équipe du KV Malines très peu de temps après l'annonce de son transfert à Wolfsbourg, qu'il rejoindra l'été prochain. Prêté jusqu'au terme de la saison chez les Sang & Or, il est progressivement sorti du 11, avec une seule titularisation depuis fin décembre. "Bien sûr, il ne s'y attendait pas. Il est le transfert sortant record du club (8 millions d'euros, nda), c'est grâce à lui que Malines va traverser la saison tranquillement sur le plan financier, et il ne joue plus", regrette son agent, Peter Verplancke, dans Het Laatste Nieuws.

"Malines est une bonne équipe, mais nous ne nous attendions pas à ça. Et si nous avions su qu'il jouerait si peu, il aurait rejoint Wolfsbourg dès cet hiver", reconnaît Verplancke. Les Loups, de leur côté, ne sont pas inquiets : "Ils sont toujours persuadés de ses qualités", affirme l'agent de Vranckx. Le médian a-t-il perdu sa concentration après avoir décroché son transfert, ou le Kavé a-t-il préféré donner préséance à des joueurs qui seraient toujours là la saison prochaine ?