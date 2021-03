Genk en Europe via la Coupe ? "Notre objectif est un ticket européen"

Peter Croonen, président de Genk, espère bien que Genk jouera l'Europe la saison prochaine.

Et si Genk jouait sa saison ce soir ? Les Limbourgeois vivent une saison faite de hauts et de bas et le championnat est actuellement si indécis que la Coupe est peut-être le moyen le plus sûr d'aller en Europe. "Nous voulons nous qualifier en PO1 et décrocher un ticket pour l'Europe", déclare le président Peter Croonen sur TV Limbourg, qui n'a pas caché que John van den Brom était un peu sous pression.

"Il n'y a pas eu de réunion de crise, mais Genk est un grand club avec beaucoup de pression. Je ne peux pas vous dire maintenant que John van den Brom sera encore le coach la saison prochaine. Je l'espère, car c'est un chouette gars, mais il doit faire ses preuves", reconnaît Croonen.