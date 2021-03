Mbaye Leye fier de ses troupes : "Ils ont fait le boulot face à une équipe supérieure"

Le Standard de Liège a éliminé le Club de Bruges (1-0) et file en demi-finale de la Coupe de Belgique. Une victoire importante pour les Rouches qui étaient dans le dur.

Le Standard de Liège est parvenu à se payer le scalp du Club de Bruges ce jeudi soir. Le matricule 16 a fait preuve d'une redoutable efficacité tout en restant très solide à l'arrière malgré les assauts adverses. "Je suis fier de mon équipe, ils ont fait le boulot face à une équipe supérieure. Nous avions été dominés là-bas, nous avons bien répondu avec la justesse technique et l'efficacité. Je suis un peu content, et je le serai vraiment quand nous serons plus réguliers. Tous les ingrédients étaient là, le matériel était bon aujourd'hui...", a confié Mbaye Leye à l'issue de la rencontre.

© photonews

L'arbitrage aura fait parlé de lui en fin de rencontre après le but brugeois annulé puis accordé avant d'être à nouveau refusé. De quoi lancer l'étincelle et échauffer les esprits des deux équipes. L'assitance vidéo n'était pas présente à Sclessin de quoi énerver Bruges. "Je suis solidaire concernant ce point là. Ne pas avoir de VAR lors d'un match aussi important...Cela permet de ne pas avoir de discussions", a précisé le technicien sénégalais.

Damjan Pavlovic et Moussa Sissako étaient présents dans le onze liégeois ce jeudi soir. "Ils ont fait ce qu'ils devaient faire, ils ont apporté un plus. Damjan a permis à l'équipe de donner le tempo. Moussa avait été très bon à Seraing et c'était le bon moment pour l'aligner à nouveau", a déclaré le T1 des Rouches.

Le Standard affrontera Eupen en demi-finale. "On va devoir encore dormir plus à l'Académie", a conclu Mbaye Leye.