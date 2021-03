Trois femmes intègrent le CA du Club de Bruges

Alors que le Club de Bruges a officialisé son entrée en bourse, les Blauw & Zwart voient également leur Conseil d'Administration remanié.

Les sociétés cotées en bourse doivent en effet idéalement intégrer un certain nombre de femmes au sein de leur Conseil d'Administration, et le FC Bruges va donc en accueillir trois, rapporte le Nieuwsblad : Sangeeta Desai, Lucy Quist et Cind Du Bois.

Lucy Quist, Ghanéenne de 46 ans, a déjà travaillé dans le monde du football, aidant la FIFA en 2017 dans le cadre d'un conflit avec la fédération de football du Ghana. Sangeeta Desai (41 ans), Britannique, faisait partie du CA de la boîte de productions télévisuelles Fremantle Media. Enfin, Cind Du Bois est Belge et professeure d'économie à l'Académie Royale Militaire belge. Toutes trois rejoignent donc un CA qui était jusqu'ici composé de 4 hommes.