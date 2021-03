Aleksandar Boljevic revit à Eupen : "Nous avons bien éliminé La Gantoise, pourquoi pas le Standard de Liège ?!"

Prêté cet hiver par le Standard de Liège, le Monténégrin retrouve peu à peu ses sensations et a même déjà été titularisé à quatre reprises. Il ne lui manque plus que des buts et des assists.

Alors qu'il n'a pas su s'imposer du côté du Standard, Aleksandar Boljevic revit du côté d'Eupen. Le natif de Podgorica vient de disputer plusieurs rencontres d'affilée, ce qui ne lui était plus arrivé depuis longtemps. "C'est vraiment agréable de jouer plus mais je n'avais pas beaucoup de matchs dans les jambes avant mon arrivée à Eupen, donc je suis un peu fatigué, mais je me sens bien et je suis prêt pour la rencontre face à OHL ce samedi après-midi", a confié le Monténégrin en conférence de presse.

Après Saint-Trond en championnat et La Gantoise en Coupe, Eupen vient d'enchaîner deux victoires de suite. "La confiance est là et il faut continuer de la sorte ce week-end contre le promu louvaniste. L'une des belles surprises de cette saison. Une équipe qui développe un jeu vers l'avant et ce sera sans doute une belle rencontre", a souligné le joueur âgé de 25 ans.

© photonews

Classé à la 14ème position avec 36 points au compteur, Eupen n'est qu'à 5 unités du top 8, l'objectif initial des Pandas. "Nous ne sommes pas loin, c'est clair. Néanmoins, il ne faut pas oublier que ce club se battait encore contre la relégation l'année dernière. Il faut y aller progressivement et ne pas se mettre autant de pression. La saison des Pandas est déjà fantastique avec le record de points battus en championnat et cette demi-finale de Coupe de Belgique", a lâché l'ailier prêté par les Rouches.

Il retrouvera d'ailleurs le matricule 16 en Croky Cup. "Je ne sais pas si je peux jouer contre le Standard, je ne suis pas au courant de ce qui est inscrit dans le contrat de location. Toutefois, j'espère que je pourrai les affronter. Nous voulons aller le plus loin possible. Nous avons bien éliminé La Gantoise pourquoi pas le Standard de Liège ?! Nous verrons ce qu'il se passera", a ajouté l'ancien joueur de Waasland-Beveren.

L'attaquant monte tout doucement en puissance du côté du Kehrweg. "Je me sens bien ici à Eupen mais je sais que je peux encore mieux faire. Terminer cette saison de la meilleure des manières et en devenant décisif. Il ne me reste plus qu'à marquer et distiller des assists", a conclu Aleksandar Boljevic.