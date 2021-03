Bundesliga : Cologne évite le pire à domicile

Cologne accueillait le Werder Brême pour le compte de la 24e journée de Bundesliga.

Cologne, toujours sans Sebastiaan Bornauw et avec Emmanuel Dennis (sur le banc) recevait le Werder Brême.

Après trois défaites de rang, dont un cinglant 5-1 face au Bayern, Cologne est 15e au classement à trois points de Mainz et de Bielefeld (qui compte deux rencontres de moins) avec encore dix rencontres à jouer.

La première période accouchait d'un nul vierge entre les deux formations. Après le repos, l'Américain Joshua Sargent ouvrait le score (66e) pour les visiteurs, bien servi par Schmid.

En fin de match, Markus Gisdol lançait des atouts offensifs dans la bataille pour tenter de sauver les meubles. Emmanuel Dennis et Jonas Hector montaient au jeu à la 71e, et ce dernier égalisait 10 minutes plus tard, profitant d'une hésitation de Pavlenka le portier visiteur.

Avec ce nul, Cologne évite surtout le pire et met fin à sa série de trois défaites.