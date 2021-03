Voici notre équipe type de la 29ème journée

Plusieurs joueurs se sont illustrés de la meilleure manière ce week-end.

Gardien

Hervé Koffi a de nouveau été impérial avec Mouscron et a été l'auteur d'une très bonne prestation contre le Standard de Liège. Le portier des Hurlus a effectué de très bonnes sorties aérienne et rassuré sa défense qui a tenu bon face aux assauts liégeois. Il est récompensé par une clean sheet.

Défenseurs

Joris Kayembé a de nouveau été très bon avec Charleroi lors du nul vierge contre Saint-Trond. Le Canari Daiki Hashioka a également réalisé une bonne performance au Mambourg. Odilon Kossounou continue de monter en puissance et a été le patron de la défense brugeoise contre Zulte Waregem. Daniel Munoz a été l'homme du match du côté de Genk après la victoire des Limbourgeois contre le Cercle de Bruges.

Milieux

Xavier Mercier a encore régalé ce week-end lors du partage spectaculaire entre Eupen et OHL. Le meneur de jeu français a marqué un but et distillé un nouveau caviar. Knowledge Musona s'est lui aussi illustré de la plus belle des manières au Kehrweg en signant un doublé. Holzhauser a encore été décisif avec le Beerschot avec un but et une passe décisive.

Attaquants

Présent dans le onze brugeois, Noa Lang a donné le tournis à la défense de Zulte. Le Néerlandais en a profité pour planter une nouvelle rose ce week-end. Depuis son retour dans le noyau A, Lamkel Zé ne cesse d'être décisif chaque week-end et de faire gagner des points à l'Antwerp. Le Camerounais a marqué un but, distillé un assist et provoqué un penalty ce week-end contre Courtrai. Selemani a été déterminant avec les Kerels (1 goal, 1 assist) malgré la défaite au Bosuil.