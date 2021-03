Kylian Mbappé a battu un record de Lionel Messi

Lors du huitième de finale retour entre le PSG et le Barça (1-1), l'attaquant français a marqué en transformant un penalty obtenu par Mauro Icardi. Une réalisation qui lui permet de battre un record.

Kylian Mbappé est ainsi devenu le plus jeune joueur à atteindre les 25 buts marqués en Ligue des Champions à l’âge de 22 ans et 80 jours. Un record qui était détenu par un certain Lionel Messi depuis onze ans (22 ans et 286 jours).