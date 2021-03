La Bosnie avec deux joueurs de Jupiler Pro League face à la France et la Finlande

Pour ouvrir sa campagne de qualifications en vue de la Coupe du monde 2022, le 24 mars en Finlande puis à domicile contre la France, le sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine Ivaylo Petev a fait appel à un groupe de 25 joueurs.

Ivaylo Petev a sélectionné Pjanic, Dzeko et deux joueurs de Jupiler Pro League pour aller en Finlande le 24 mars et recevoir l'équipe de France le 31 mars en qualifications de la Coupe du monde 2022. Le Standardman Gojko Cimirot et l'Eupenois Smail Prevljak sont à nouveau repris.

Au sein du groupe D, la Bosnie-Herzégovine affrontera la Finlande, la France, le Kazakhstan et l'Ukraine.