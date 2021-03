Titulaire grâce à Blessin : "Beaucoup de gens se rendent compte maintenant que je peux être utile à une équipe"

Pour la première fois de sa carrière, Guillaume Hubert est titulaire incontestable. Le gardien de but du KV Ostende participe à la construction du conte de fées qu'ils sont en train d'écrire sur la côte.

Malgré la défaite contre La Gantoise, Ostende a toujours son destin entre ses mains. Le top 4 est donc l'objectif à atteindre. "C'est quelque chose de très récent. Dans notre tête, nous visions le top 8, nous pouvions être heureux avec ça. Mais un footballeur de haut niveau veut toujours plus à la fin et nous visons les Playoffs 1. Ce ne n'est peut-être pas une mauvaise chose que le petit Ostende commence à embêter les grands", a confié le portier à Sport/Footmagazine. "La lutte pour le titre est réglée, à mes yeux en tout cas, mais pour le reste tout est possible".

Hubert réalise un très bel exercice au KVO. Alexander Blessin a vraiment lancé sa carrière. "J'ai toujours dit que je n'ai jamais vraiment eu de chance. Ce coach me l'a donnée. Beaucoup de gens réalisent maintenant que je peux être utile à une équipe. Je suis content que ça se passe bien ici parce que je me sens en confiance", a conclu l'ancien gardien du Club et du Standard.