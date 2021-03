Ronald Koeman : "Si nous avions mené 1-2 à la pause, les choses auraient été différentes"

Le FC Barcelone a partagé l'enjeu au PSG (1-1) ce mercredi soir lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Après la lourde défaite au match aller (1-4), le club blaugrana est éliminé.

À l'issue de la rencontre, Ronald Koeman a regretté les occasions manquées par son équipe en première période. "Nous sommes éliminés et c'est la seule chose qui compte dans notre sport, mais nous repartons avec de bonnes sensations parce que nous avons eu des opportunités de poser davantage de problèmes à notre adversaire. Nous avons réussi une grande première période, nous avons été supérieurs et l'attitude de l'équipe a été très bonne. Nous méritions mieux, au moins de mener 2-1 à la pause, et les choses auraient été différentes", a confié le coach du Barça au micro de la Movistar.

Le technicien néerlandais retient tout de même du positif. "Nous avons réagi dans ce match, nous avons joué à notre niveau et il faut continuer sur cette voie. Nous sommes tristes d'être éliminés mais l'équipe a montré une bonne image", a conclu Koeman.