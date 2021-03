Money Time: Charleroi stoppe la série de Bruges

Un partage à la saveur d'une victoire? Menés durant plus de 80 minutes, les Zèbres ont attendu la 90e pour frapper, égaliser et arracher le point du partage contre le Club de Bruges, qui restait sur une série de dix victoires consécutives en championnat.

Après avoir retrouvé le sourire en étrillant Zulte Waregem, les Brugeois espèrent enchaîner en gagnant leurs deux rencontres de retard lundi à Gand et dès ce soir à Charleroi où, en l'absence de Bas Dost, c'est Youssouph Badji qui était aligné en pointe et qui sera remplacé à la pause par Charles De Ketelaere.

Charleroi, de son côté, abattait ce soir une carte importante dans la course aux playoffs. Avec de nouveaux changements dans le dispositif de Karim Belhocine qui, comme la semaine dernière, optait pour une défense à trois. Kaveh Rezaei absent, Shamar Nicholson retrouvait sa place dans le onze de ase, tout comme Mamadou Fall à ses côtés. Ali Gholizadeh débutait sur le banc.

Le Club rapidement devant

Et c'est le Club de Bruges qui a démarré ce match tambour battant, mettant directement la pression sur la défense carolo et forçant quatre corners en moins de sept minutes. Le but d'ouverture est finalement tombé sur un long ballon anodin de Clinton Mata, mal négocié par la défense carolo et que Dorian Dessoleil poussait au fond après un centre de Hans Vanaken.

Pris à froid, les Zèbres ont tenté de réagir, mais c'est bien le Club qui s'est encore ménagé les opportunités. Un contre galvaudé par Chong, une frappe de Vanaken juste à côté de la cible, un centre fuyant de Mata... avec un peu plus de précision les Blauw en Zwart auraient pu faire le break avant la 20e minute de jeu.

Mais Charleroi a résisté et dix minutes plus tard, les Zèbres sont passés tout près de l'égalisation, vie une frappe puissante de Dorian Dessoleil, déviée par Simon Mignolet et un coup de coin joué en deux temps, sur lequel Mechele intervenait de justesse. Les deux équipes rentraient finalement aux vestiaires avec un petit but d'écart en faveur des Brugeois.

Obligés de réagir, les Zèbres ont eu la première occasion du second acte: une reprise de la tête d'Ongjen Vranjes qui obligeait Simon Mignolet à la détente. Quelques minutes plus tard, les Brugeois ont réclamé un penalty pour une poussée de Cédric Kipré sur Eduard Sobol, mais ni monsieur D'Hondt, ni le VAR n'ont voulu intervenir.

🧐 | We hebben de bal al voor minder op de stip weten gaan. 👀#CHACLU pic.twitter.com/5VmVERL9GY — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 12, 2021

À un quart d'heure du terme, c'est le Sporting de Charleroi qui criait au penalty, mais là encore, pas d'intervention de l'arbitre, ni de ses assistants vidéo. Hormis ça pas grand-chose à voir dans une deuxième mi-temps au cours de laquelle les 22 acteurs ont multiplié les approximations.

Jusque dans les tout derniers instants, au cours desquels Charleroi a jeté ses dernières forces dans la bâtaille. Et si les tentatives de Jordan Botaka et d'Ali Gholizadeh étaient repoussées par le poteau et Simon Mignolet, c'est Shamar Nicholson qui trouvait l'ouverture, de la tête, sur coup de coin... à la 90e minute de jeu.

Suffisant pour arracher le point du partage pour les Carolos qui reviennent à deux points du top 8, le Club de Bruges a désormais 16 unités d'avance sur l'Antwerp.