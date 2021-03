Vincent Kompany compte sur son défenseur: "Nous allons lui donner confiance"

Vincent Kompany sait qu'il va devoir faire sans Delcroix jusqu'à la fin de la saison.

Plus tôt dans la semaine, le Sporting d'Anderlecht a fait savoir que Hannes Delcroix allait devoir passer sur la table d'opération et que sa saison était terminée. Du coup, Vincent Kompany est à la recherche d'un nouveau duo défensif et heureusement pour lui, Elias Cobbaut est de retour.

Ces derniers mois, Delcroix a pris place en défense et est devenu très important. Il a même disputé quelques minutes avec les Diables Rouges. "C'est dommage pour Hannes, mais il n'y a pas de problème pour nous, du moins à court terme", a déclaré Kompany en conférence de presse.

"Nous avons encore de bons défenseurs, comme Elias Cobbaut. Ce qu'il a montré me convient. Nous allons lui donner de la confiance." Il y a quelques mois Cobbaut a déjà joué dans la position de Delcroix et a même disputé, lui aussi, une rencontre avec les Diables Rouges.. C'était contre Chypre, avec à la clé une victoire 6-1.