Matt Miazga va-t-il rester à Anderlecht ? "Une qualification européenne pourrait influencer mon choix"

L'Américain fait partie des bonnes pioches de la direction anderlechtoise. Reste à savoir s'il poursuivra l'aventure au Lotto Park.

Matt Miazga est devenu un pion important sur l'échiquier anderlechtois. Prêté par Chelsea, l'Américain n'a manqué que trois rencontres depuis son arrivée et est devenu un patron au sein de l'arrière-garde mauve.

Interrogé dans De Zondag, le défenseur a abordé différents sujets. Il a notamment parlé de Vincent Kompany : "Il est si bon. C'était un défenseur central et j'ai beaucoup appris de lui ces derniers mois, surtout en termes de lecture du jeu. Chaque détail compte et j'aime beaucoup travailler avec lui."

Miazga s'est également penché sur son avenir : va-t-il rester à Anderlecht à l'issue de la saison ? : "J'appartiens à Chelsea mais j'ai dit que je voulais plus de stabilité. En novembre, on m'a demandé si je souhaitais rester à l'issue de la saison. Je veux me concentrer sur la fin de la saison avant d'évoquer la suite. Une qualification pour une compétition européenne pourrait influencer mon choix", explique-t-il.