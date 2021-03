🎥 Crampons dans le visage, gardien en sang: Kemar Roofe voit rouge trois minutes après sa montée au jeu

Alors que les Rangers sont menés par le Slavia Prague, Steven Gerrard a fait appel à Kemar Roofe pour tenter de forcer la décision. L'ancien Anderlechtois n'aura pas accompli à mission. Lancé en profondeur, le Jamaïcain a levé le pied trop haut et effectué un geste beaucoup trop dangereux sur le portier adverse.

L'arbitre a logiquement exclu Kemar Roofe et le pauvre Ondrej Kolar, visage en sang, a dû quitter la pelouse sur une civière. Visage entaillé, sonné, le dernier rempart tchèque est réapparu sur le banc en fin de rencontre avec d'impressionnants pansements sur le visage.

Bloody Hell!!! Red card challenge from Roofe, as if the commentators have been debating it 😂 pic.twitter.com/Cl2jKvq8pq