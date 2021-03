Thomas Henry évoque un transfert : "S'il y a une opportunité, pourquoi pas"

Thomas Henry est l'une des sensations du championnat : le buteur français est juste derrière Paul Onuachu au classement des meilleurs artificiers de D1A. OHL risque-t-il de perdre son attaquant ?

Interviewé par le magazine français Onze Mondial, Thomas Henry (26 ans), qui fait partie cette saison des meilleurs buteurs français au sein des championnats étrangers, a évoqué ses ambitions et les rumeurs de transfert qui surgissent inévitablement autour de lui. Le Besiktas, notamment, s'est manifesté. "Le championnat turc n'est pas une priorité", reconnaît l'attaquant d'OHL. "L'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, ça me fait rêver. Même si on connait l'histoire de Besiktas qui joue chaque saison l'Europe".

Henry ne fait pas d'un départ une obsession, mais n'écarte pas la possibilité : "Un retour en Ligue 1 ? Honnêtement, je privilégie l'étranger (...) J'ai découvert la Belgique et j'espère découvrir d'autres pays, d'autres façons de découvrir le foot et de vivre en dehors du foot", explique-t-il. "J'ai 26 ans, je n'ai plus de temps à perdre. J'ai une marge de progression et je pense pouvoir aller plus haut, mieux faire. J'ai des ambitions, on verra ce qui arrivera".