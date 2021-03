Dieumerci Mbokani aimerait finir sa carrière à Anderlecht : "Mon club de cœur"

Dieumerci Mbokani est convaincu que son histoire à l'Antwerp n'est pas encore terminée, mais une prolongation de contrat n'a pas encore été envisagée.

Dieumerci Mbokani est en forme. "Je me sens à nouveau à cent pour cent. Je peux encore jouer pendant des années. Jusqu'à mes 40 ans ? J'aimerais bien, oui", a expliqué l'international congolais à Het Laatste Nieuws.

Le buteur âgé de 35 ans arrive en fin de contrat du côté de l'Antwerp. "Nous n'avons pas encore parlé. Mais je ne suis pas le seul au club. Nous verrons après les play-offs, mais je n'ai pas l'impression que mon histoire est déjà terminée ici. Que dois-je encore prouver ici en Belgique ? Rien. Je ne suis pas inquiet. Chaque équipe peut me parler, je suis ouvert à tout", a prévenu l'ancien joueur du Dynamo Kiev.

En tout cas, Anderlecht peut toujours faire appel à lui. "J’aimerais finir ma carrière au Parc Astrid. Mon premier club en Europe, je m'y suis toujours senti chez moi. C’est mon club de cœur et c’est grâce à lui que je suis devenu Mbokani. En plus, j’habite toujours à Bruxelles", a conclu Mbokani.