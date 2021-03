Aleksandar Radovanovic interloqué : "Nous devons nous réveiller"

Ce samedi soir, Eupen a facilement pris la mesure de Courtrai (2-0) lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League.

Courtrai a été fantomatique ce samedi soir. "Un moment compliqué pour nous, c'est difficile d'expliquer ce qu'il s'est passé. Je ne comprends pas... Nous devons analyser cette rencontre car nous nous sommes loupés. Certes, Eupen a ouvert le score d'un magnifique but, mais il y a eu une faillite collective de notre côté. Depuis notre victoire à Anderlecht, nous ne faisons que dégringoler et nous ne nous battons plus les uns pour les autres. Nous devons nous parler, nous réveiller et essayer de nous remettre rapidement en selle", a confié le défenseur central.

Il reste trois matchs à Courtrai pour se reprendre. "La trêve internationale arrive et elle nous fera le plus grand bien. Après, nous croiserons le fer avec le Club de Bruges, une très grosse équipe. Nous ne pouvons pas jouer de la sorte contre le leader actuel et champion en titre. Nous devons répondre présents lors des trois dernières joutes de championnat, c'est important de bien terminer la saison", a conclu l'ancien joueur de Lens.