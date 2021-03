FA Cup : Youri Tielemans et Leicester filent en demi-finale !

Ça passe pour Leicester. Aujourd'hui, le club à la tunique bleue l'a emporté contre Manchester United en quart de finale de la FA Cup. Au King Power Stadium, les hommes de Brendan Rodgers ont pris l'ascendant sur leurs adversaires. Grâce à cette victoire, ils passent donc au tour suivant de la compétition.

Dans une forme olympique, Kelechi Iheanacho a inscrit un doublé contre les Red Devils, quelques jours après avoir mis un triplé face à Sheffiled United. En mars, l'attaquant nigérian a donc marqué 7 buts en 4 matchs joués. En face, seul Mason Greenwood a trouvé la faille pour le club mancunien. Score final : 3-1.

