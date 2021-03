Youri Tielemans aux anges après la qualification : "Chaque victoire en FA Cup est spéciale"

Leicester City s'est imposé 3-1 face à Manchester United et poursuit sa route en FA Cup.

Leicester City accède à la 1/2 finale de la compétition, un bel exploit pour Timothy Castagne et Youri Tielemans qui étaient tous deux titulaires, ainsi que Dennis Praet qui a fait son entrée en jeu en fin de rencontre.

Tielemans justement a brillé avec une nouvelle grosse performance pour le Diable Rouge, qui a une fois de plus marqué la rencontre de son empreinte : "Nous avons pressé haut pour exploiter la fatigue de Manchester United", a confié le Belge au micro de BeIN Sports après la partie.

Manchester United a en effet souffert de son match d'Europa League de jeudi, Ole Gunnar Solskjær avait d'ailleurs laissé plusieurs cadres au repos dont Bruno Fernandes et Marcus Rashford.

Sur le premier but de Kelechi Iheanacho, Tielemans a pressé Fred, poussant le Brésilien à la faute : "Nous savions qu'ils seraient fatigués après l'Europa League, ce qui a beaucoup joué. Nous avons pressé très haut pour mettre et garder la pression, et cela a bien fonctionné. Malgré l'égalisation, nous avons continué à travailler ensemble, et nous avons gardé les lignes serrées. C'est une belle victoire, on gagne un quarts contre une équipe de ce calibre, nous savions que ce serait tout de même difficile, mais nous nous sommes bien débrouillés", poursuit l'ancien Anderlechtois.

City affrontera Southampton en demi-finale, où ils tenteront de se qualifier pour leur première finale de FA Cup depuis 52 ans : "Chaque victoire en FA Cup est spéciale, il faut battre les meilleurs équipes dans une telle compétition si nous voulons aller jusqu'au bout. La FA Cup est une coupe très ancienne, c'est une tradition en football et nous ferons tout pour aller jusqu'au bout et la gagner. Mais il y aura Southampton d'abord. Nous devons prendre les choses match par match."