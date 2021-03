Gignac a refusé un grand d'Europe pour venir à Marseille

Le Français a aussi reçu un.... jambon de la part du club de Valence.

Lors du mercato d'été 2010, l'attaquant André-Pierre Gignac (35 ans), désormais aux Tigres de Monterrey, a quitté Toulouse pour l'Olympique de Marseille. Et à l'époque, le Français a refusé deux belles offres pour réaliser son rêve d'évoluer sous les couleurs du club phocéens : le FC Valence et Liverpool.

"Je suis né à Martigues, à 40 kilomètres de Marseille. Toute mon enfance, cela a été l’OM. Ma famille, ils sont tous pour l’OM. Mon rêve... Ce qu’il faut savoir, c’est que j’avais deux papiers dans les mains. C’était ou l’OM ou Liverpool en 2010. J’ai refusé le FC Valence juste avant. On m’avait envoyé un avion, avec du bon jambon dedans. Je vous promets, cela donne envie. Ils savaient qu’avec un peu de 'jamon iberico', ils allaient faire l’affaire, mais j’ai refusé. C’était à l’époque de Unai Emery, avec Jérémy Mathieu. Il était venu et il m’avait expliqué tout son schéma tactique. J’ai refusé. Derrière, Jean-Christophe Cano (son agent, ndlr) vient et me dit : 'André, tu as Liverpool ou l’OM'. Je lui ai répondu : 'Tu peux déchirer le papier Liverpool, on va à l’OM'. Voilà, c’est ça. Des regrets ? Non, jamais de la vie ! Jamais de la vie ! Jamais de la vie, j’ai réalisé mon rêve", a répété Gignac pour la radio RMC ce mardi.