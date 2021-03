Meilleurs buteurs européens : Paul Onuachu reste devant CR7, Messi et Håland​, Thomas Henry conclut le classement

Les deux attaquants n'arrêtent pas d'empiler les buts en Jupiler Pro League cette saison.

Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi repris dans ce top 10 des meilleurs buteurs européenns, à savoir l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l'Autriche.



Robert Lexandowski est en tête de ce classement. L'attaquant du Bayern Munich a même planté un triplé le week-end dernier et compte 35 buts en 25 matchs de Bundesliga. Le Polonais compte 10 unités sur son plus proche poursuivant, Paul Onuachu. Le Nigérian n'a d'ailleurs pas trouvé le chemin des filets vendredi dernier contre le Standard de Liège (2-2). Le Genkois reste donc bloqué à un très bon total de 25 buts en 30 matchs. Le podium est complété par le Grec Georgios Giakoumakis. Le joueur du VVV Venlo affiche un bilan de 24 buts en 25 matchs d'Eredivisie.

Thomas Henry conclut ce classement. Le buteur d'OHL est dixième avec 20 roses plantées en 28 matchs. Romelu Lukaku (Inter Milan) et Luis Suarez (Atlético de Madrid) échouent aux portes du top 10 avec 19 réalisations.

Voici le classement des top buteurs européens :

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 35 buts en 25 rencontres (2103 minutes)

© photonews

2) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) - 25 buts en 30 rencontres (2365 minutes)

3) Georgios Giakoumakis (26 ans/Grèce/VVV Venlo) - 24 buts en 25 rencontres (2172 minutes)

© photonews

4) Cristiano Ronaldo (36 ans/Portugal/Juventus) - 23 buts en 24 rencontres (2013 minutes)

© photonews

5) Lionel Messi (33 ans/Argentine/FC Barcelone) - 23 buts en 26 rencontres (2212 minutes)

© photonews

6) Erling Braut Håland​ (20 ans/Norvège/Borussia Dortmund) - 21 buts en 21 rencontres (1782 minutes)

7) André Silva (25 ans/Portugal/Eintracht Francfort) - 21 buts en 24 rencontres (2054 minutes)

© photonews

8) Patson Daka (22 ans/Zambie/Red Bull Salzbourg) - 20 buts en 18 rencontres (1261 minutes)

9) Kylian Mbappé (22 ans/France/Paris Saint-Germain) - 20 buts en 25 rencontres (1864 minutes)

© photonews

10) Thomas Henry (26 ans/France/Louvain) - 20 buts en 28 rencontres (2509 minutes)