Le football bientôt à l'arrêt ? "Il s'agit de l'un des secteurs professionnels qui a eu le plus d'infections"

Afin d'éviter une nouvelle catastrophe, un nouveau Comité de concertation est prévu ce mercredi à 9h étant donné les chiffres liés à la situation sanitaire qui inquiètent au plus haut point.

Un nouveau Lockdown de trois semaines est envisagé en Belgique. Quid du sport et donc du football ? Aucune décision n'a encore été prise. "Effectivement, nous avons constaté de nombreuses infections dans le football ces derniers mois", a expliqué Steven Van Gucht pour nos confrères de VTM. "Il s'agit de l'un des secteurs professionnels qui a eu le plus d'infections. N'oublions pas que nous parlons ici d'un sport de contacts. Le monde du football a déployé beaucoup d'efforts et de moyens pour tester les joueurs et les staffs. J'applaudis et cela aidera certainement. Mais il n'y a aucune garantie. Vous ne pouvez pas effectuer des tests tous les jours. Ce qui signifie que vous ne pouvez donc pas détecter tous les cas possibles", a précisé le virologue belge.

"Dans le passé, il a déjà été décidé d'autoriser la tenue de matchs de football. Maintenant, c'est au gouvernement de décider ce qu'il fait. De nombreux scénarios sont possibles. Il y a un plan B, un plan C. Le comité de concertation déterminera la stratégie à adopter", a conclu Steven Van Gucht.