Le Club de Bruges renonce à son introduction en Bourse : "Nous trouvons cela regrettable, mais nous regardons l'avenir avec un esprit ouvert"

Les Blauw en Zwart devaient normalement effectuer leur entrée en Bourse ce vendredi matin.

Le Club de Bruges devait effectuer son introduction en Bourse et donc entrer sur Euronext Bruxelles ce vendredi, mais le champion de Belgique a finalement annulé l'opération. De plus, la souscription aux action vendues par les principaux actionnaires s'est clôturée ce jeudi matin à 10h.

Le champion de Belgique a réagi via un court communiqué, mais sans donner le moindre détail. Le leader actuel mentionne un "report" en raison des conditions du marché. "Bien sûr, nous trouvons cela regrettable, mais nous regardons l'avenir avec un esprit ouvert", indique le président et actionnaire principal Bart Verhaeghe. "Le Club de Bruges se porte extrêmement bien sur le plan financier, organisationnel et sportif et l'ambition reste de faire mieux chaque jour. Nous sommes maintenant pleinement concentrés sur la conquête de notre quatrième titre national en six ans. Le report de l'introduction en bourse n'a pas d'impact sur le fonctionnement des Blauw en Zwart. Je tiens à remercier nos fans pour leur soutien sans faille et leur confiance."

Il est très peu probable qu'une nouvelle tentative soit faite dans les semaines ou les mois à venir.

Pour rappel, Bart Verhaeghe, le président de Bruges et ses alliés prévoyaient de céder 28,3 % des actions existantes du Club, voire jusqu’à 40,7 % de ces actions, si la demande était importante. L'objectif était de lever des fonds en vue de la construction du nouveau stade. L’offre avait été ouverte le mercredi 17 mars et devait s'étaler jusqu'à ce jeudi 25 mars. Le prix des actions variait de 17,50 à 22,50 euros