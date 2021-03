Quand un Belge régnait sur Prague : Raymond Braine, l'homme dont Dries Mertens avait battu le record

Les Diables Rouges vont tenter de conquérir Prague ce samedi dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022. Un Belge l'avait fait avant eux, il y a bien longtemps : Raymond Braine était le roi de Tchécoslovaquie de 1930 à 1936.

Raymond Braine (1907-1978) est l'une des premières stars du football belge et son histoire en est l'une des plus atypiques. Celui que Stefan Van Loock, auteur de "Terug Naar Montevideo", livre consacré au Mondial 1930 du point de vue belge (des Diables et de l'arbitre John Langenus), décrivait pour nous comme "l'Eden Hazard de son époque" pour son statut de véritable icône populaire, a payé le prix de cette popularité.

Son café à Anvers marchait en effet très, très bien, et pour cause - Braine compte 141 buts en 142 matchs avec le Beerschot et était donc un héros local. À n'en pas douter, le commerce de Raymond est positivement impacté par sa célébrité - ce qui est interdit par le règlement encore très strict et plutôt archaïque de l'Union Belge, qui y voit là un "fait de professionnalisme". Ni une, ni deux : le tenancier du Matador se retrouve suspendu par son club et privé d'un Mondial 1930 lors duquel il rira certainement (jaune) de ne voir la Belgique inscrire aucun but. Et plutôt que de plier face aux pressions belges, il choisit l'exil : direction le Sparta Prague, où il devient professionnel, le premier belge à disposer de ce statut à l'étranger.

Un roi en exil

La revanche de Braine sera éclatante : à Prague, l'un des centres européens du football à l'époque, où le sport est professionnel et au sommet de son romantisme, il ne tarde pas à empiler les buts. Dès ses premiers matchs, il emmène le Sparta en finale d'une coupe d'Europe centrale, éliminant l'Inter Milan à lui seul de deux buts. La légende du roi belge de Prague est lancée, et elle sera épique : 128 buts en 106 buts, deux titres nationaux et surtout cette Coupe d'Europe centrale (Mitropacup), en 1935.

Raymond Braine est comme un poisson dans l'eau à Prague : certaines sources rapportent qu'il a rapidement appris le tchèque, et le prolifique buteur restera dans les mémoires locales comme l'un des joueurs ayant marqué l'histoire du club, faisant partie d'un XI de légende récemment élu par les supporters du Sparta. Son record de 128 buts à l'étranger ne sera battu que récemment, par un certain Dries Mertens, qui avouera franchement : "Je vais devoir aller voir qui c'est sur Google".

Si ce record qui aura tenu 82 ans était un peu oublié quand Mertens le bat en 2018, il ne passait pas inaperçu à l'époque : la fédération belge changera son fusil d'épaule, et fera son maximum pour persuader Raymond Braine de revenir au pays (jusqu'à aider le Beerschot à payer le montant du transfert, murmure-t-on en Tchécoslovaquie à l'époque ...). Il retrouvera la sélection en 1935, disputera une Coupe du Monde en 1938 et gagnera encore deux titres de champion avec le Beerschot, avant de terminer tranquillement sa carrière à la (défunte) RCS La Forestoise, puis ... de se consacrer pleinement à sa vocation de cafetier. Prague se souviendra certainement, ce samedi, de son matador ...