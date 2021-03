À la loupe : la performance de Lukas Nmecha face aux Pays-Bas

Auteur de son deuxième but dans l'Euro Espoirs, Lukas Nmecha a permis à l'Allemagne d'égaliser en fin de rencontre contre les Pays-Bas.

Lukas Nmecha enchaîne. Hier soir, l'attaquant d'Anderlecht a trouvé le chemin des filets face aux Pays-Bas, dans le cadre de la deuxième journée de l'Euro Espoirs. C'est son second but dans la compétition, après celui contre la Hongrie. Grâce à lui, l'Allemagne a arraché le point du nul en fin de rencontre (1-1). Retour sur la performance du joueur de 22 ans.

Peu de place pour s'exprimer

Titulaire au coup d'envoi, Lukas Nmecha a occupé la pointe de l'attaque dans un schéma de jeu organisé en 4-2-3-1. Alors qu'il a principalement évolué dans l'axe, proche du rectangle adverse, son coéquipier Mërgim Berisha a gravité autour de lui en jouissant de plus de libertés dans ses déplacements. En face, l'attaquant des Mauves avait deux clients avec Perr Schuurs et Sven Botman. Ces deux derniers, qui composaient la charnière centrale adverse, l'ont plutôt bien contenu. Le numéro 10 a eu du mal à se défaire de leur marquage et à s'exprimer dans les airs.

Lukas Nmecha a cherché à jouer un rôle de point de fixation. Il a surtout demandé le ballon dans les pieds, mais très peu dans la profondeur. Malgré quelques fautes techniques, il a su garder le ballon dos au but, même lorsque les espaces se sont rétrécis. Toutefois, au moment de ressortir la balle, il a rarement fait la différence. Globalement, il a pris peu de risques, ses choix ont été assez neutres et ses transmissions n'ont pas servi à créer des décalages.

Un tueur à sang froid

Néanmoins, il faut dire que la production offensive des Aigles a été assez pauvre (seulement quatre tirs cadrés), ce qui ne l'a pas aidé. Le natif de Hambourg a eu peu de mouvements autour de lui. Ses solutions de passe en étaient donc réduites. La physionomie du match ne lui a pas facilité la tâche non plus. Bien organisées défensivement, les deux équipes ont laissé peu d'espaces à leurs adversaires en mettant en place des blocs compacts.

Isolé devant, le joueur sous contrat avec Manchester City n'a pratiquement jamais été servi dans la surface adverse. Mais il a suffi d'une fois. Alerté dans la profondeur, Jonathan Burkardt (Mayence) est parvenu à déborder son vis-à-vis le long de la ligne de but avant de servir Lukas Nmecha en retrait. Bien placé, le buteur allemand a poussé le ballon au fond des filets à la 84ème minute de jeu.

En définitif, malgré une performance collective et individuelle décevante, Lukas Nmecha a réussi à transformer sa seule vraie occasion de la rencontre. C'est peut-être là le point le plus important. En effet, son efficacité permet à l'Allemagne de conserver sa première place, en tête du groupe A. Prochain rendez-vous mardi face à la Roumanie. Coup d'envoi à 18h.