Nigeria: la fierté de Paul Onuachu

L'attaquant de Genk savoure son tout premier but pour les Super Eagles.

Coincé dans l'ombre des Victor Osimhen et autre Kelechi Iheanacho en sélection, Paul Onuachu aura dû attendre sa huitième cap pour inscrire le tout premier but de sa carrière internationale.

Un but qui remplit forcément de joie le meilleur buteur de Pro League, qui en a profité pour qualifier son pays pour la prochaine CAN. "Je veux remercier la nation et les supporters, ils m'ont poussé à montrer ce que j'avais à montrer pour l'équipe nationale. Maintenant, je l'ai fait et je suis très heureux", insiste-t-il.

Assuré de participer à la prochaine CAN, Paul Onuachu aura tout de même une dernière mission à mener avant de revenir en Belgique: le Nigéria bouclera sa campagne éliminatoire mardi soir contre le Lesotho.