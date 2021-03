Euro Espoirs : les Pays-Bas et l'Allemagne de Lukas Nmecha qualifiés de justesse pour les quarts

Allemagne U21 - Roumanie U21

L'Allemagne a été tenue en échec à la Bozsik Aréna de Budapest mais valide tout de même sa qualification, au terme d'un nul sans buts, malgré un but refusé (72e) de l'Anderlechtois Lukas Nmecha qui était titulaire.

Pays-Bas U21 - Hongrie U21

Les Pays-Bas U21 n'ont fait qu'une bouchée de leurs homologues hongrois et se sont qualifiés en beauté pour la suite du tournoi. Dani de Wit, le joueur de l'AZ, ouvrait le score après deux minutes de jeu, suivi par Boadu sur penalty (47e) avant que Gakpo n'y aille de son doublé (58e et 70e). La Hongrie sauvait l'honneur grâce à Bolla (65e) sur penalty. Mais en toute fin de rencontre, Botman (87e) puis Brobbey (89e) finissaient d'achever la Hongrie.

Les Pays-Bas, l'Allemagne et la Roumanie terminent tous avec cinq points, mais ce sont bien les deux premiers cités qui se qualifient pour le tour suivant, qui se jouera au mois de mai.

